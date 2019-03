Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

Heppenheim (ots)

Am Freitag, den 01.03.2019 kam es in der Zeit vom 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heinrichstraße. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Audi durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrtzeug beschädigt. Am Audi konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der PSt. Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Koordinierender Dienstgruppenleiter

i.A. Hoffelder, POK

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell