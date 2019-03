Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Fürth (ots)

Verkehrsunfallflucht vom 01.03.2019 in Mörlenbach:

Am Freitag, dem 01.03.2019, kam es gegen 08:00 Uhr morgens in der Kröckelbacher Straße, Höhe Hausnummer 57, in Mörlenbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte befand sich zu Fuß auf dem Gehweg der Kröckelbacher Straße in Gehrichtung Kröckelbach. Ein sich von hinten nähernder unbekannter schwarzer Pkw erfasste die Geschädigte, die sich hierbei leichte Verletzungen zuzog.

Der unbekannte Pkw hielt kurz und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen bärtigen Mann gehandelt haben, auch soll dieser nicht alleine unterwegs gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallherganges, des unbekannten Pkws, Fahrers oder Beifahrers machen kann, wird gebeten sich umgehend bei der Polizeistation Heppenheim unter folgender Telefonnummer zu melden:

Polizeistation Heppenheim, Tel: 06252-706-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Koordinierender Dienstgruppenleiter

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell