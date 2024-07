Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240725-1-pdnms Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr auf der Kieler StraßeL318 in Bordesholm

Bordesholm (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der sich am 21. Juni 2024 zwischen 00:00 Uhr und 00:40 Uhr auf der Kieler Straße/L318 in Fahrtrichtung Kiel in Bordesholm ereignet hat.

Drei ermittelte Jugendliche haben in diesem Zeitraum mehrere Leitpfosten auf die Fahrbahn gestellt, wodurch mindestens ein Fahrzeug beschädigt wurde. Bei Eintreffen der Polizeikräfte am Ereignisort waren noch drei Fahrzeuge vor Ort, deren Insassen jedoch nicht identifiziert werden konnten, da diese nach der Nahbereichsfahndung nicht mehr anwesend waren.

Bisher konnte nur ein Geschädigter ermittelt werden. Die Polizei sucht nun dringend nach den Insassen der beiden weiteren Fahrzeuge, die möglicherweise ebenfalls beschädigt wurden oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können.

Wir bitten alle, die zur genannten Zeit auf der Kieler Straße/L318 unterwegs waren und Hinweise geben können oder deren Fahrzeuge beschädigt wurden, sich bei der Polizei Bordesholm unter 04322 96100 oder per E-Mail unter bordesholm.pr@polizei.landsh.de zu melden.

