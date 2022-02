Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220224-1-pdnms Extreme Überladung auf der A 7

BAB 7 / Kaltenkirchen (ots)

Am gestrigen 23.02.2022, gegen 15.30 Uhr, hielten Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster einen polnischen Kleintransporter auf der BAB 7, an der Anschlussstelle Kaltenkirchen in Fahrtrichtung Hamburg, an.

Das Fahrzeug war bereits optisch schon stark überladen. Ein Blick in die Ladepapiere des 27 Jahre alten ukrainischen Fahrers zeigte, dass dieser 3,5t LKW, der eine Zuladung von lediglich 1000kg hat, Maschinenteile mit einem Gewicht von 3444kg geladen hatte.

Eine Wägung vor Ort ergab ein Gesamtgewicht des Fahrzeugs von 7140kg (erlaubt 3500kg)!

Das heißt, dass dieser Kleintransporter um 104% überladen war! Das haben selbst unsere erfahrenen Schwerlastkontrolleure selten erlebt.

Die Weiterfahrt wurde mit einer Parkkralle verhindert und der Fahrer hinterlegte vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500EUR. Ebenso erwartet den verantwortlichen Halter, bzw. Auftraggeber ein Bußgeld in Höhe von 500EUR.

Sönke Petersen

