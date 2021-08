Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210802-4-pdnms Zeugen nach Einbruch in Elsdorf-Westermühlen gesucht

Am Freitag, den 30.07.2021, in der Zeit zwischen 16.00 - 18.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Kurze Straße in Elsdorf-Westermühlen.

Unbekannte Täter hebelten während der kurzzeitigen Abwesenheit der Bewohner ein Fenster des Einfamilienhauses auf, drangen in die Wohnräume ein und durchsuchen diese nach stehlenswerten Gegenständen. Unter Mitnahme eines kleineren Bargeldbetrages sowie ein wenig Schmuck konnten die Täter unerkannt entkommen.

Bei ihrer Rückkehr nach Hause bemerkten die Geschädigten den Einbruchdiebstahl und verständigen sofort die Polizei. Die unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Kripo Rendsburg bittet um Zeugenhinweise. Sollte jemand zur tatrelevanten Zeit im Ortsbereich von Elsdorf-Westermühlen verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet haben, so wird um Benachrichtigung einer Polizeidienststelle gebeten.

