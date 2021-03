Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210301-2-pdnms Explosion eines Reihenendhauses, Nortorf

Nortorf (ots)

Nortorf/Um 06.45 Uhr erschütterte eine Explosion die Bewohner in Nortorf. Anschließend stand ein Reihenendhaus in der Marienburger Straße in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Nortorf und umliegenden Gemeinden sind derzeit mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Zurzeit wird der Hauseigentümer des Reihenhauses vermisst. Sein Aufenthaltsort ist nicht geklärt. Was ursächlich für die Explosion war, wird im Anschluss der Löscharbeiten von den Spezialisten der Kriminalpolizei untersucht, sofern das Gebäude nicht einsturzgefährdet ist und betreten werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell