Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201221-4-pdnms Festnahme nach PKW-Diebstahl, Neuwittenbek

Neuwittenbek/Kreis Rendsburg-EckernfördeNeuwittenbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Neuwittenbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht zum 20.12.2020 wurde in Neuwittenbek ein VW Polo vor einem EFH entwendet. Der Täter suchte um 05.50 Uhr erneut diese Wohnanschrift auf, um in das Gebäude zu gelangen. Der Anwohner bemerkte jedoch derartige Geräusche. Ihm gelang es, die Person zu vertreiben und die Polizei zu benachrichtigen. Während der Flucht der Person mit eben diesem VW Polo wurde die bereits eintreffende Streifenwagenbesatzung auf das Fahrzeug aufmerksam. Der 19 Jahre alte Fahrer hielt daraufhin an und flüchte zunächst zu Fuß. Seine Flucht endete bereits nach 150m, da er nach der fußläufigen Verfolgung festgenommen werden konnte. Er wurde zur Vernehmung zur Dienststelle verbracht.

