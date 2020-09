Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200926-1-pdnms Vermisste Person, Kronshagen

Kronshagen/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Kronshagen/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Seit dem 23.09.20 wird die Frau Selma Kazi zusammen mit ihrem 3jährigen Sohn vermisst. Frau Kazi wurde zuletzt im Umfeld ihrer Wohnanschrift in Kronshagen gesehen. Die 42jährige Frau Kazi wird wie folgt beschrieben: ca. 155 bis 160 cm groß, braun Augen, vollschlank, westasiatischer Aussehen, hellbraune zu einem Zopf gebundene Haare, ungepflegte Erscheinung. Sie führt einen schwarzen Kinderwagen mit sich, in dem sich ihr dreijähriger Sohn befindet. Frau Kazi benötigt dringend Medikamente, da sie ansonsten orientierungslos ist. Beim Antreffen der beiden Personen bitte umgehend die Polizei in Kiel unter Tel.: 0431/1603333 oder 110 kontaktieren.

