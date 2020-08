POL-NMS: 200821-3-pdnms Verkehrsunfall, Rendsburg

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg/Am 21.08.20 um 13.18 Uhr ereignete sich im Auffahrtsbereich von der B 203 zur B 77/Friedrichstädter Straße ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein LKW mit Anhänger von der B 77 kommend in Richtung Fockbek. Während der Grünphase bog er nach links auf die Fockbeker Chaussee ein. Zu diesem Zeitpunkt stand ein PKW Smart auf der Linksabbiegespur der Fockbeker Chaussee in Richtung Friedrichstädter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Anhänger beim Abbiegen ins Koppeln, so dass der Anhänger mit dem wartenden Smart kollidierte. Der dadurch gegen zwei weitere Fahrzeuge gedrückt wurde. Die 61 Jahre alte Fahrerin des Smart kam mit leichten Verletzungen in die Imlandklinik. Über die Schadenshöhe können noch keine Aussagen getroffen werden.

