POL-NMS: 200615-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall BAB 7

BAB 7/Neumünster/ Um 13.15 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der BAB 7 kurz vor der Anschlussstelle Neumünster Süd in Fahrtrichtung Norden auf ein Absicherungsfahrzeug der Fa. Via Solutions auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer des Sattelzugs schwer verletzt, so dass auch der Rettungshubschrauber am Unfallort eingesetzt wurde. Zurzeit ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und Neumünster Süd aufgrund der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Eine Ableitung erfolgt Richtung Norden ab der AS Großenaspe.

