POL-NMS: 200411-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Kaltenkirchen

Am 10.04.2020 gegen 17.10 Uhr kam es zu einem schweren Alleinunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg.

Ein 55 jähriger Fahrer eines Fiat Panda war mit höherer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs Richtung Hamburg. Aufgrund der nichtangepassten Geschwindigkeit und dem zu geringen Abstand zum Vordermann kam er beim Abbremsen seines Fahrzeuges ins schlingern und fuhr gegen die Mittelschutzleitplanke. Danach schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend rechts auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Der Panda Fahrer war alleine im Fahrzeug, es war kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt. Der 55 jährige Fahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt, er musste von der miteingesetzten Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann ins UKE nach Hamburg. Die A7, Fahrtrichtung Süden, war zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg während der Unfallaufnahme zwischen 17.20 Uhr und 18.20 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Kaltenkirchen abgeleitet. Der Fiat Panda war durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden und musste vom Unfallort abgeschleppt werden.

