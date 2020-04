Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200409-3-pdnms Einbruchsdiebstahl aus Firmenfahrzeug in Büdelsdorf

Büdelsdorf ( RD ) (ots)

Am gestrigen Abend stellte ein Angestellter einer Handwerksfirma seinen grünen Transporter am Fahrbahnrand in der John-Brinckmann-Straße in Büdelsdorf zum Parken ab.

Im Laufe der Nacht vom 08.04.2020 auf den 09.04.2020 wurde der Transporter von unbekannten Tätern aufgebrochen und diverses Elektro- und Akku Werkzeug gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat in der Wohnstraße John-Brinckmann-Straße ungewöhnliche Beobachtungen oder auch ungewöhnliche Geräusche in der Nacht wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder über die 110.

