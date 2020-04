Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200408-1-pdnms Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Holsatenring Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Nachmittag, den 07.04.2020 gegen 15.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Holsatenring / Altonaer Straße. Ein Funkstreifenwagen fuhr mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich aus der Altonaer Straße kommend nach links in den Holsatenring. Die 35 jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr den Holsatenring und bemerkte den Funkstreifenwagen. Sie bremste ihr Fahrzeug ab, um den Funkstreifenwagen passieren zu lassen. Hinter dem VW Golf fuhr eine 64 jährige Frau in einem Ford Cmax. Die 64 jährige Fahrerin konnte aufgrund zu geringen Abstands ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW Golf auf. Hierbei wurden beide Frauen leicht verletzt. Zwei miteingesetzte Rettungswagen verbrachten die beiden Frauen ins FEK. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

