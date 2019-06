Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Flintbek

Kreis RD-ECK - Unfall

Flintbek / Kreis RD-ECK (ots)

190603-1-pdnms Unfall in Flintbek

Flintbek / Kreis RD-ECK. Der Fahrer (27) eines Ford Transit (Pritsche) wurde heute (03.06.19, 06.10 Uhr) bei einem Alleinunfall in der Straße Rosenberg schwer verletzt. Der junge Mann war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Kieler Uniklinik gefahren. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Laternenmast geprallt und auf einem Privatgrundstück zum Stehen gekommen. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

