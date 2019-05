Polizeidirektion Neumünster

Damp / Kreis RD-ECK. Alle vier Insassen eines VW-Busses wurde Donnerstag (30.05.19, 09.10 Uhr) bei einem Unfall auf der K 61 zwischen Vogelsang-Grünholz und Damp so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Fahrer (46) des T5 war in Höhe Hegenholz nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Mast geprallt. Er und seine Mitfahrer (46, 49, 70) konnten das stark beschädigte Auto zwar selbst verlassen, mussten aber in Kliniken behandelt werden. Der Sachschaden beträgt mehr als 10.000 Euro. Der Fahrer gab an, wegen Übermüdung von der Straße abgekommen zu sein. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Alkoholkonsum wurde nicht festgestellt. Am Unfallort waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte und der Rettungshubschrauber eingesetzt.

