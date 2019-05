Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190526-3-pdnms Alkoholisiert mit Pkw verunfallt

Altenholz (ots)

Am Freitag, den 24.05.19, fuhr eine 19-jährige Altenholzerin auf der K19 von Felm in Richtung Altenholz. Aus noch unbekannten Gründen kam sie gegen 16:20 Uhr mit ihrem VW Golf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 19-Jährige konnte selbstständig ihr Fahrzeug verlassen. Durch die eingesetzten Polizisten konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab vor Ort einen hohen Wert von 1,97 Promille. Die junge Frau wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Führerscheinentzug.

Finja Böttke

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell