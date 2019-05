Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190526-2-pdnms Polizist bei Einsatz durch Faustschlag leicht verletzt

Neumünster (ots)

In der Nacht auf den 25.05.19 wurde um kurz vor 01 Uhr ein Polizist bei einem Einsatz in Gadeland verletzt. Unter Freunden kam es bei einer Geburtstagsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Nachdem die streitenden Parteien getrennt wurden, sollte ein alkoholisierter 22-jähriger Kieler des Platzes verwiesen werden, um eine erneute Auseinandersetzung zu unterbinden. Der 22-Jährige zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizisten permanent verbal aggressiv und respektlos und kam dem Platzverweis nicht nach. Als die Polizisten den Kieler über das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses nach draußen begleiten wollten, schlug dieser einem der Polizisten mit der Faust gegen den Kopf. Der Polizist wurde leicht verletzt. Der Kieler wurde anschließend von den Polizisten in eine Gewahrsamszelle in Neumünster verbracht. Dort musste er seinen Rausch ausschlafen. Ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Finja Böttke

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell