Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Gettorf

Kreis RD-ECK Radfahrer stießen zusammen

Gettorf / Kreis RD-ECK (ots)

190524-5-pdnms Radfahrer stießen zusammen

Gettorf / Kreis RD-ECK. Zwei Radfahrer (13, 42) stießen heute (24.05.19, 07.30 Uhr) auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in der Süderstraße frontal zusammen. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Haltestelle "Tierpark". Der 13-Jährige erlitt Kopfverletzungen, der 42-Jährige wurde nur leicht verletzt. Der Schüler hatte möglicherweise eine Personengruppe überholen wollen und dabei den entgegenkommenden Radfahrer übersehen. Beide Radfahrer trugen keinen Schutzhelm. Die Polizei in Gettorf sucht Zeugen unter der Rufnummer 04346 / 2965000.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell