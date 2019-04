POL-NMS: Nübbel/ Kreis RD-Eck: Tücken der Technik

Polizeidirektion Neumünster

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt die Polizeistation Fockbek gegen einen 18-jährigen Mann aus dem Kreis Plön.

Der Heranwachsende war gestern (27.04.2019, gegen 23:30 Uhr) mit einem PKW auf einem Feldweg in der Gemeinde Nübbel unterwegs. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde nicht verletzt, jedoch blieb der Unfall nicht unbemerkt: Die Technik des PKW sendete einen automatischen "Hilferuf" an den Hersteller, von dort wurden die Rettungsleitstelle und die Leitstelle der Polizei in Kiel informiert.

Beamte des Rendsburger Polizeireviers konnten den 18-jährigen Fahrer bei Freunden in Nübbel antreffen. Er räumte die Fahrt ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille, woraufhin zwei Blutproben bei dem Mann entnommen wurden. Außerdem musste der Heranwachsende seinen Führerschein, den er exakt einen Monat zuvor ausgestellt bekommen hatte, gleich wieder auf Dauer bei der Polizei abgeben.

Den Schaden an dem auf einen Familienangehörigen zugelassen PKW schätzt die Polizei auf 10.000 EUR.

