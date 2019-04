Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Fahrradkontrolle in Einfeld

Neumünster (ots)

190426-6-pdnms Fahrradkontrolle in Einfeld

Neumünster. Beamte der Polizeistation Nord führten heute (26.04.19) zwischen 7 Uhr und 9 Uhr in der Dorfstraße und im Roschdohler Weg Fahrradkontrollen durch. Diese Kontrollen erfolgten in Höhe des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule in Absprache mit den Schulleitungen. Etwa jedes vierte der insgesamt 150 überprüften Fahrräder wurden beanstandet. Festgestellt wurden Mängel an der Beleuchtung, der Bremsanlage und der Klingeln. Die Eltern erhalten in Kürze über die Schulen eine schriftliche Mitteilung über die festgestellten Mängel. Damit einher geht selbstverständlich die Bitte, für einen verkehrssicheren Zustand der Räder zu sorgen. Positiv fiel den Beamten auf, dass doch bemerkenswert viele Kinder und Jugendliche einen Fahrradhelm trugen!

