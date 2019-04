Polizeidirektion Neumünster

Hamdorf / Kreis RD-ECK. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht zum 24.04.19 (Nacht zum Mittwoch) in Hamdorf (Dorfstraße) über 14 Meter einen Grundstückszaun und einen Stromkasten. Offenbar war das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. An der Unfallstelle wurden Teile eines blauen Autos gefunden, vermutlich eines Seat. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331 / 3322660 entgegen.

