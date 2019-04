Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Nortorf

Kreis RD-ECK - Brand in Gießerei

Nortorf / Kreis RD-ECK (ots)

190426-1-pdnms Brand in Gießerei in Nortorf

Nortorf / Kreis RD-ECK. 14 Mitarbeiter (26 bis 55 Jahre) einer Gießerei in Nortorf wurden Donnerstag (25.04.19) wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftungen behandelt. Drei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen 22.15 Uhr explodierte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Formbehälter. Glühender Stahl schleuderte durch die Luft und setze sich an Wänden und der Dachkonstruktion fest. Die Belegschaft unternahm erste Löschmaßnahmen. Die zeitnah eintreffende Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Bereits um 23.25 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei führt die Brandermittlungen. Sie hat den Brandort beschlagnahmt. Der Betrieb kann unterdessen eingeschränkt fortgeführt werden.

