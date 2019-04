Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: B 202

Osterrönfeld

Kreis RD-ECK - Autofahrerin schwer verletzt

B 202 / Osterrönfeld / Kreis RD-ECK (ots)

190426-2-pdnms Autofahrerin schwer verletzt

B 202 / Osterrönfeld / Kreis RD-ECK. Die Fahrerin (23) eines BMW wurde am Donnerstag (25.04.19, 18.15 Uhr) schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto aus Richtung Karl-v.-Drais-Straße kommend in Richtung Zum Hafen fuhr. Der Fahrer (62) eines Opel hatte die B 202 (Fahrtrichtung Kiel) verlassen, um vom Zubringer nach links in "Zum Hafen" mit Fahrtrichtung Osterrönfeld abzubiegen. Dabei übersah er die von rechts kommende Fahrerin. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Die 23-Jährige musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell