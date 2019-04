POL-NMS: BAB A7 - NMS-Nord - Unfall - Fortschreibung

Polizeidirektion Neumünster

BAB A7 / NMS-Nord. Die A7 war zwischen dem Bordesholmer Dreieck und der Anschlussstelle NMS-Nord in südliche Richtung voll gesperrt. Dort hatte sich gegen 15.05 Uhr (24.04.19) ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Sprinter war an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer (44) wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik gebracht. Inzwischen (16.40 Uhr) wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Verkehr Richtung Süden fließt nun langsam an der Unfallstelle vorbei. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen an die Unfallstelle entsandt. Er soll die genaue Unfallursache ermitteln. Nach Abschluss seiner Tätigkeit können die Abschlepp- und Aufräumarbeiten beginnen. Mit Behinderungen ist weiterhin zu rechnen.

