Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Nortorf

Kreis RD-ECK - Festnahme außerhalb des Dienstes

Nortorf / Kreis RD-ECK (ots)

190426-5-pdnms Festnahme außerhalb des Dienstes

Nortorf / Kreis RD-ECK. Ein Beamter der Polizei Nortorf hielt sich Dienstag (23.04.19, 17.40 Uhr) in seiner Freizeit in der Ladenpassage im Lohkamp auf, als er auf einen lautstarken Streit zwischen einer Frau (52, Kundin eines Discountmarktes) und einem Mann (41) aufmerksam wurde. Unverzüglich versetzte er sich in Dienst und bot der Frau seine Hilfe an. Sie beklagte das Verhalten des 41-Jährigen, der sehr nah an sie herangetreten war und mit einem Griff in ihre Handtasche offenbar einen Diebstahl versuchte. Der Versuch misslang jedoch. Der Beamte gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und wies den 41-Jährigen an, stehenzubleiben. Da er sich gegen die Festnahme sperrte und zunehmend lauter wurde, wurde er am Boden liegend fixiert bis zum Eintreffen der sich im Dienst befindlichen Polizei. Unterdessen war ein weiterer Passant hinzugekommen und unterstützte den Beamten in Zivil. Der 41-Jährige wurde zur Personalienfeststellung zur Dienststelle gebracht und von dort aus nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Diebstahlsversuchs gefertigt.

