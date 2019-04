Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190404-pdnms-02 Feuer im Gewerbegebiet Süd

Neumünster (ots)

Neumünster/Um 12.06 Uhr wurde ein Feuer aus dem Gewerbegebiet Süd gemeldet. Dort brannte dem Gelände der Fa. Remondis Electrorecycling GmbH in einer Halle der Maschinenraum. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Rundfunkdurchsage veranlasst, in der die Anwohner gehalten wurden, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Alle Mitarbeiter der Firma konnten die Örtlichkeit rechtzeitig verlassen, so dass keine Verletzten zu beklagen waren. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Begleitet wurden diese von umfangreichen Belüftungsmaßnamen durch die Feuerwehr. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Michael Heinrich

