POL-NMS: 190404-pdnms-1 Einbruch mit Festnahme

Rendsburg/Am 02.04.19, um 05.15 Uhr überraschte ein Mieter in seiner Wohnung in der Gerhardstraße eine männliche Person. Diese Person drang durch die Terrassentür in die Wohnung ein. Dem Mieter gelang es, die unbekannte Person zu vertreiben. Er stellte jedoch fest, dass seine Jacke aus der Wohnung entwendet wurde. Aufgrund guter Personenkenntnisse konnte die Person, ein 24jähriger Marokkaner, in seiner Wohnung angetroffen werden. Dort wurde auch das Stehlgut aufgefunden. Da die Person polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist, erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl.

