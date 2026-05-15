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POL-RTK: 15-Jährige aus Idstein vermisst

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Bad Schwalbach (ots)

15-Jährige aus Idstein vermisst,

Idstein, Donnerstag, 14.05.2026

(da)Seit Donnerstagabend wird die 15-jährige Anastasia Rösler aus Idstein vermisst. Anastasia ist derzeit in einer Wohngruppe in Idstein untergebracht, verließ diese jedoch gegen 18 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat kupferblonde Haare. Zuletzt trug sie einen rosafarbenen Jogginganzug und schwarze Sneaker. Möglicherweise hält sich die Vermisste auch im Raum Wiesbaden auf. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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