PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrüche in Apotheke; Gaststätte und Wohnhaus +++ Auseinandersetzung nach Amateurfußballspiel +++ Zeugensuche nach Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. In Apotheke eingebrochen, Taunusstein-Hahn, Mühlfeldstraße, Freitag, 18.11.2022. 18:30 Uhr bis Samstag, 19.11.2022, 08:15 Uhr

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in eine Taunussteiner Apotheke eingebrochen. Der oder die Täter schlugen im Schutze der Dunkelheit die Schaufensterscheibe der Pharmazie in der Mühlfeldstraße ein und verschafften sich so Zutritt in dem Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand an dem Apothekengebäude ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise zu den Einbrechern und der Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen, Hohenstein-Born, Im Wiesengrund, Sonntag, 20.11.2022, 11:00 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag verschafften sich Einbrecher in Hohnstein-Born Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten Bargeld. Gegen 11:00 Uhr nutzten die Unbekannten die kurze Abwesenheit der Bewohnerin des Einfamilienhauses "Im Wiesengrund" aus und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Über das Fenster betraten sie die Wohnräume und durchwühlten mehrere Räume, ehe sie mit Bargeld die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Wirtshaus von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Samstag, 19.12.2022, 01:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurde eine Gaststätte in Taunusstein-Wehen von Einbrechern heimgesucht. Gegen 01:10 Uhr suchten die Einbrecher das Lokal in der Weiherstraße im Ortskern von Wehen auf und schlugen ein Fenster ein. Durch die entstandene Beschädigung gelang es den Tätern in die Gaststätte einzusteigen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände aus dem Inneren des Lokals entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 600 Euro beziffert.

Hinweise zu den Einbrechern und der Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Auseinandersetzung nach Amateurfußballspiel, Hohenstein-Born, Obergasse, Sonntag, 20.11.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam es in Hohenstein-Born am Rande eines Amateurfußballspiels zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei auf dem Sportplatz in der Obergasse in Kenntnis gesetzt.

Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Ersten Ermittlungen zufolge kam es unmittelbar im Nachgang an die Partie zu einem Handgemenge zwischen Zuschauern und Spielern, bei der ein 33-jähriger Bad Schwalbacher einen 21-jährigen Hohensteiner geschlagen und leicht verletzt haben soll. Durch die eingesetzten Polizisten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht, Bad Schwalbach, Parkstraße, Dienstag, 15.11.2022, 13:40 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Bad Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Zwischen 13:40 Uhr und 16:00 Uhr parkte der Besitzer eines braunen Toyota RAV4 sein Gefährt in einer Parklücke der Parkstraße. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Toyota an der Frontstoßstange und dem Kotflügel der Beifahrerseite. Ohne dem rund 1.200 Euro teuren Schaden Beachtung zu schenken, fuhr die unfallverursachende Person davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell