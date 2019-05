PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Garagenbrand in Rauenthal

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 04.05.2019 kam es zu einem Brand in einer Garage in Eltville Rauenthal. Eine Nachbarin bemerkte gg. 13:20 Uhr starken Rauch und Flammen und verständigte die Feuerwehr. Ihr Sohn verständigte die Hausbewohner. Der 87jährige Hausbesitzer wurde bei dem Versuch, noch Sachen aus der Garage zu holen leicht verletzt, da er dabei Rauchgas einatmete. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der in der Garage geparkte PKW, diverse Kleinteile als auch die Garage selbst wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt ca. 25.000 EUR. Als Brandursache geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt aus. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

Gefertigt: Prasser, PHK'in und KvD'in

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell