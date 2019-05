PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Bad Schwalbach (ots)

Unfallzeit: Samstag, 04.05.2019, 15:05 Uhr Unfallort: B 260, zwischen den Abfahrten Heidenrod-Grebenroth und Heidenrod-Egenroth

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw auf der B 260 heute Nachmittag wurden vier Insassen leicht verletzt. Ein 48-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die B 260 aus Richtung Holzhausen a.d.H. in Richtung Wiesbaden. Ein 66-jähriger Fahrer eines BMW fuhr dahinter. Beide Fahrzeuge waren jeweils mit zwei Personen besetzt. Der Peugeot-Fahrer beabsichtigte ersten Ermittlungen zufolge rechts in einen Feldweg einzubiegen, bog dann jedoch nach links ab. Der BMW-Fahrer befand sich bereits im Überholvorgang und stieß mit dem Peugeot-Fahrer zusammen. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR.

