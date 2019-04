PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an Hauswand

Bad Schwalbach (ots)

Tatort: Hohlweg 6c, 65232 Taunusstein Tatzeit: Samstag, 27.04.2019, 14:30 - Montag, 29.04.2019, 14:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es zu einer Farbschmiererei an einer Hauswand eines Einfamilienhauses in Taunusstein. Dabei wurde mit einer schwarzen Farbe ein Hakenkreuz (ca. 50cm x 50cm) an die Hauswand gesprüht. Es entstand Sachschaden von ca. 150 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124/7078-0 oder unter pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Gefertigt: Hilbrecht, POKin und KVD-Vin

