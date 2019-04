PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall auf nasser Fahrbahn

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 27.04.2019 um 18:45 Uhr befuhr eine 52Jährige aus Kaiserslautern mit ihrem Kleinwagen die L 3455 von Kemel in Richtung Laufenselden. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Fahrerin in einer Rechtskurve in Höhe Huppert die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall kamen die Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Einsatz. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell