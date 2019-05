PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand einer Gartenhütte in Taunusstein-Neuhof

Bad Schwalbach (ots)

Tatort: Waldstück an der B 417, zwischen den Abfahrten Taunusstein-Neuhof und Taunusstein-Wehen

Meldezeit: Mittwoch, 01.05.2019, 02:07 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte eine Gartenhütte in Taunusstein-Neuhof teilweise aus. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte einen Feuerschein aus dem Wald entlang der B 417. Bei näherer Nachschau stellte er einen Brand einer Gartenhütte fest und verständigte die Feuerwehr. Der Brand in der Gartenhütte wurde durch die Feuerwehr Taunusstein-Neuhof gelöscht. In der hölzernen Gartenhütte war Heu gelagert. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 EUR. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat in Wiesbaden übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/7078-0 oder per Email unter pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Gefertigt: Hilbrecht, POKin und KVD-Vin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell