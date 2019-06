Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von Geldbörsen

Eschwege (ots)

Angezeigt wurde noch der Diebstahl von zwei Geldbörsen.

Im ersten Fall wurde am 12.06.19 einer 84-Jährigen aus Witzenhausen, die zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr in Eschwege im "Kaufland" einkaufen war, ein rotes Portmonee gestohlen. Der Diebstahl soll sich nach Angaben der 84-Jährigen nach dem Bezahlen ereignet haben. Neben Bargeld befanden sich noch die EC-Karte sowie diverse Ausweise in der Geldbörse. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Ein weiterer Fall ereignete sich gestern in der Mittagszeit (ca. 12:45 Uhr) im Aldi-Markt im Laubenweg in Witzenhausen. Opfer war eine 80-Jährige aus Witzenhausen, deren schwarzes Portmonee während des Einkaufs aus der Handtasche entwendet wurde. In dieser befanden sich EC-Karte und Bargeld. Auch in diesem Fall beträgt der Schaden ca. 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Hinweise auf den/ die Täter liegen in keinen der beiden Fälle vor.

