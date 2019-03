Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.03.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfall

Am Dienstagmorgen gg. 11.00 Uhr beschädigte eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Ringgau beim Rückwärtsausparken vom Fahrbahnrand in Ringgau-Netra in der Straße Am Kalkofen einen geparkten Pkw. Zunächst entfernte sich die 77-jährige unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern. Am 28.03.2019 zeigte die 77-jährige den Unfall dann schließlich auf der Polizeistation in Sontra nachträglich an. Zu dem von ihr beschädigten Pkw konnte die 77-jährige allerdings keine näheren Angaben mehr machen. Es soll sich um einen roten Pkw gehandelt haben, der an der hinteren Stoßstange beschädigt sein muss. Die entstandenen Sachschäden an den Pkw`s liegen bei je 500.-EUR. Hinweise zu dem Unfall und dem beschädigten Fahrzeug an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Am Donnerstagmorgen gg. 05.30 Uhr kollidierte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen zwischen Neuseesen und Unterrieden mit einem Reh. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500.-EUR, was mit dem Reh geschah ist nicht bekannt.

