Polizei Eschwege

POL-ESW: Beleidigung

Eschwege (ots)

Wegen Beleidigung hat die Polizei in Eschwege ein Verfahren gegen eine 23-Jährige aus Wanfried eingeleitet, nachdem diese am gestrigen Morgen, um 09:10 Uhr, in der Ringstraße in Wanfried gegenüber den Polizeibeamten den erhobenen Mittelfinger gezeigt hat. Die Beamten der Jugendverkehrsschule waren zu dieser Zeit im Rahmen des Unterrichts für den Fahrradführerschein mit den Schulkindern im Stadtgebiet von Wanfried unterwegs. Zu dieser Zeit fuhr die 23-Jährige mit ihrem Rad auf dem Gehweg, worauf der Polizeibeamten gegenüber den Schulkindern die Frage formulierte, was die Frau falsch mache? Diese Frage hatte die Radfahrerin ebenfalls gehört und mittels gestrecktem Mittelfinger "beantwortet".

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell