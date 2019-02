Polizei Eschwege

POL-ESW: zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Drei Verletzte und ein Sachschaden von ca. 17.000 EUR sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag in der Gemarkung von Röhrda ereignet hat. Um 15:48 Uhr missachtete der Fahrer eines silbernen Mini-Coopers die Vorfahrt, als er von der L 3245 (aus Richtung Langenhain) nach links auf die B 7 (in Richtung Netra) abbog. Dadurch musste eine 17-Jährige aus der Gemeinde Ringgau ihr Auto stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der nachfolgende 47-jährige Pkw-Fahrer aus Zwickau bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 47-jährige nach Alkohol roch, ein Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille, worauf im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ebenfalls in das Krankenhaus nach Eschwege wurden die drei Leichtverletzten gebracht. Dabei handelte es sich um die 17-jährige Fahrerin sowie deren Eltern. Während der Unfallaufnahme kam es zur kurzfristigen Sperrung der B 7. Der den Unfall verursachende Fahrer des Mini-Coopers setzte seine Fahrt fort, so dass die Polizei in Sontra um Hinweise unter 05653/97660 bittet.

Um 14:14 Uhr hatte sich gestern Nachmittag bereits ein weiterer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignet. Zur Unfallzeit befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Schellbronn die Jahnstraße in Sontra in Richtung Göttinger Straße. Dabei musste sie an einem geparkten Pkw vorbeifahren und fuhr dadurch etwa mittig der Fahrbahn. Ihr entgegen kam eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra, die aufgrund ihres Alkoholkonsums die Situation falsch einschätzte und mit dem Pkw der 39-Jährigen kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,3 Promille, worauf Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung folgten.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

