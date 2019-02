Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.02.19 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 10:50 Uhr befuhr heute Vormittag eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die B 80 und beabsichtigte nach rechts auf die B 27 in Richtung Eschwege abzubiegen, musste verkehrsbedingt jedoch anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 28-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf zu spät und fuhr auf. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Polizei Eschwege

Einbruch in Gaststätte

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Oberen Dorfstraße in Meinhard-Grebendorf ein. Hierzu wurde ein Fester aufgehebelt, anschließend wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen, aus denen dann das Bargeld entwendet wurde. Insgesamt richteten der/ die Täter einen Schaden von ca. 7500 EUR an. Hinweise: 05651/9250

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

