POL-ESW: Pressebericht 21.02.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle Mit einem Rehbock kollidierte gestern Abend, um 20:10 Uhr, ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, als er die L 3241 zwischen Eschwege und Weidenhausen befuhr. Das Tier verendete am Unfallort; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Geringer Sachschaden entstand bei einem Unfall, der sich gestern Morgen, um 08:00 Uhr, in der Straße "Langen Weg" in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Beim Zurücksetzen seines Pkws übersah der 52-jährige Fahrer aus Frankreich den dahinterstehenden Pkw eines 38-jährigen aus Bad Sooden-Allendorf und fuhr mit der Anhängekupplung gegen das vordere Kennzeichen.

Diebstahl, Sachbeschädigung Zum wiederholten Male drangen unbekannte Täter in das ehemalige Gasthaus "Schwalbenthal" auf dem Meißner ein, wonach sich die Tat zwischen dem 16.02.19, 15:00 Uhr und dem 18.02.19, 12:00 Uhr ereignet haben dürfte. In diesem Zeitraum drang der/ die Täter in das Gebäude ein, durchsuchten mehrere Räume und verschütteten diverse Flüssigkeiten auf dem Fußboden. Weiterhin wurden einige Türen beschädigt. Entwendet wurden ein Radio-Kassettengerät sowie eine weiße Blechkanne (20 Liter). Der Gesamtschaden wird mit 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Auf dem Parkplatz "Burg Ludwigstein" an der B 27 in der Gemarkung von Oberrieden wurde in der Nacht vom 19.02.19, 23:00 Uhr auf den 20.02.19, 08:00 Uhr, die Plane eines dort geparkten Sattelaufliegers an fünf unterschiedlichen Stellen aufgeschlitzt. Möglicherweise hat die Ladung von Tierfutter dem/ den Täter(n) nicht zugesagt, da nichts entwendet wurde. Der Sachschaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Trunkenheit Um 19:55 Uhr wurde der Polizei ein offensichtlich betrunkener Autofahrer gemeldet, der in Richtung Innenstadt in Eschwege unterwegs war. Nachdem er den Kreisel am Bahnhof passiert hatte konnte er in der Bahnhofstraße durch die alarmierte Polizeistreife angehalten werden. Wie sich herausstellte war der Fahrer - ein 61-Jähriger aus Eschwege - stark alkoholisiert und anfangs nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Er wurde zur Dienststelle sistiert, wo ein später durchgeführter Test einen Wert von ca. 3,6 Promille ergab. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der 61-jährige mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall Um 16:19 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die Badegasse in Nesselröden und beabsichtigte nach links auf die Holzhäuser Straße einzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 59-Jährigen aus Herleshausen, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

