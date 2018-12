POL-ESW: Wohnungseinbrüche in Witzenhausen

Eschwege (ots) - Am gestrigen Montag ereigneten sich mehrere Wohnungseinbrüche in Witzenhausen.

Zwischen 18:15 Uhr und 20:20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Conrad-Bischoff-Weg ein. Bei der Durchsuchung der Wohnräume erbeuteten der/ die Täter Schmuck. Der Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Auch in der Straße "Am Frauenmarkt" wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, erbeuteten der/ die Einbrecher neben Schmuck noch die EC- und Kreditkarte. Die Tatzeit liegt zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Schmuck und Uhren waren auch die Beute eines Einbruchs, der sich bereits am 01.12.18, zwischen 16:45 Uhr und 21:15 Uhr, in der Straße "Auf der Kluse" in Witzenhausen ereignet hatte. Dort drangen unbekannte Täter über die Balkontür in das Haus ein.

Auch in Neu-Eichenberg wurde in der Straße "Rosewinkel" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Fensters wurden am gestrigen Nachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 17:35 Uhr, die Räume durchsucht und eine Sonnenbrille und Taschenlampe gestohlen. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Der gesamte Stehlschaden aller Einbrüche dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Hinweis bitte an die Kripo unter 05651/9250 oder die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

