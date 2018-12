POL-ESW: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots) - Im Zusammenhang mit den Vorfällen am Samstagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Witzenhausen (PM vom 02.02.18, 11:55 Uhr) wurde am gestrigen Sonntag der 38-jährige Tatverdächtige aus Libyen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ Untersuchungs-Haftbefehl wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten in Tateinheit mit Bedrohung und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung gegen den 38-Jährigen, der sich bislang nicht zu den Vorfällen geäußert hat.

