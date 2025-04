Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Jeep gestohlen

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (17. April) bis Dienstagmorgen (22. April) entwendete in Unbekannter einen roten Jeep Grand Cherokee vom Hof eines Autohändlers in der Mengeringhäuser Straße in Bad Arolsen. An dem Fahrzeug im Wert von über 20.000 Euro brachte der Dieb wahrscheinlich die Kennzeichen KB-CH 1312 an, die er zuvor von einem anderen Fahrzeug entwendet hatte.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell