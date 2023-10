POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Wohnung, Unbekannter stiehlt Bargeld

Korbach (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Täte in das Rathaus im Volkmarser Steinweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Aus einem Büroraum entwendeten sie einen kleinen Tresor, in dem sich eine geringe Menge Bargeld sowie Dienstsiegel und Papiere befanden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die ...

