POL-KB: Korbach -Drei Männer mit Stichwerkzeug verletzt, Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und sucht Zeugen

Korbach (ots)

Gestern (19. Juli) Abend wurden in Korbach drei Männer mit einem Stichwerkzeug zum Teil schwer verletzt. Zwei Tatverdächtige flüchteten vom Tatort, konnten aber kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr griffen zwei Tatverdächtige drei Männer an, die sich auf einem Grundstück im Korbacher Ginsterweg aufhielten. Alle drei Männer erlitten dabei Stichverletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Anhand von Zeugenaussagen ergab sich der Verdacht, dass die Tatverdächtigen mit einem BMW geflüchtet waren. Die weiteren Ermittlungen der Polizeistation Korbach führten zu einem 20-Jährigen und dessen 41-jährigen Vater aus Korbach. Die beiden konnten wenige Minuten nach der Tat widerstandslos in Korbach festgenommen werden. Sie befinden sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Eine Entscheidung über den weiteren Verbleib wird im Laufe des Tages getroffen.

Noch in der Nacht führte der Erkennungsdienst der Polizei am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Feuerwehr Korbach unterstützte und leuchtete den Tatort aus.

Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, nach derzeitigem Stand befinden sich die drei Männer aber nicht in Lebensgefahr.

Die genauen Umstände, das Motiv und die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Korbach und die Staatsanwaltschaft Kassel führen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Wer Hinweise zu der Tat oder den Hintergründen geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Kassel vor.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach