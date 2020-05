Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Müllumladestation ohne Beute

Korbach (ots)

Erneut hatten es Einbrecher auf eine Mülldeponie abgesehen. Nach dem Einbruch in Frankenberg-Geismar zwischen dem 16. und 18. Mai, war diesmal die Müllumladestation in Bad Wildungen Ziel von unbekannten Tätern. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

Die Täter begaben sich an die Rückseite des Geländes an der Giflitzer Straße in Bad Wildungen. Nachdem sie dort den Zaun durchtrennt hatten, konnten sie das Gelände betreten. Sie brachen gewaltsam in das Bürogebäude ein und durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse. Die Täter konnten keine Beute machen, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell