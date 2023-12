POL-HR: Guxhagen - ZUSATZ zur Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.12.2023: Wabern-Harle Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: Montag, 11.12.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 11.12.2023, 18:38 Uhr Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus im Kiefernweg in Wabern-Harle eingebrochen. Durch aufmerksame Zeugen wurden die Besitzer des betroffenen Wohnhauses verständigt, da dunkel gekleidete Personen auf dem Grundstück festgestellt ...

