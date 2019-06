Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Altenbrunslar: Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots)

Felsberg-Altenbrunslar Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 03.06.2019 bis 09.06.2019, 16:00 Uhr In der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Grünen Weg einzubrechen. Sie beschädigten dabei die Terrassentür und verursachten 300,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich auf das eingezäunte Privatgrundstück und schlug dort mittels spitzen Gegenstand ein ca. 1,5cm großes Loch in die äußere Umrahmung einer Terrassentür des Hauses. Noch bevor die Täter in das Haus einsteigen konnten brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell