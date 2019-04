Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter brechen in Computerfachgeschäft ein und stehlen Laptops

Homberg (ots)

Homberg Einbruch in Computerfachgeschäft Tatzeit: 27.04.2019, 03:30 Uhr Am Samstagmorgen brachen mindestens zwei unbekannte Täter in ein Computerfachgeschäft in der Untergasse ein und entwendeten mehrere Laptops aus dem Verkaufsraum. Die unbekannten Täter zerstörten mit einem Gullideckel und einer Axt die Glasscheibe der rechten Eingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entnahmen sie mehrere Laptops und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung "Am neuen Tor". Anwohner der Untergasse hatten den Lärm gehört und umgehend die Polizei verständigt. Sie beschrieben die flüchtenden Täter wie folgt: Beide Täter sollen ca. 185 m groß, männlich und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Gesichter waren vermummt, wobei eine Person dunkle gekrauste und die zweite blonde Haare gehabt haben soll. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

