POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Schwalmgymnasium - Tresor aufgebrochen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Schwalmgymnasium Tatzeit: 11.04.2019, 22:00 Uhr bis 12.04.2019, 07:00 Uhr

In der letzten Woche sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Schwalmgymnasium in der Ascheröder Straße eingebrochen und haben Bargeld aus einem Tresor entwendet.

Die Täter hebelten zunächst eine Außentür des Gymnasiums auf und gelangten auf diese Weise in das Schulgebäude. Anschließend hebelten sie die Tür zum Lehrerzimmer auf. Im Lehrerzimmer wurden ca. 70 verschlossene Spindfächer der Lehrer aufgehebelt und durchsucht. Über das Sekretariat gelangten die Täter in einen weiteren Raum, indem sich ein Tresor befand. Der Tresor wurde aufgehebelt und das im Tresor gelagerte Bargeld entwendet. Die Täter richteten bei dem Einbruch einen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

